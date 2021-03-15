رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الرد على أسئلة صحفيين سألوه إذا كان ينبغي على حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بالتحرش الجنسي الاستقالة، في حين دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، كومو إلى مشاورة نفسه لمعرفة ما إذا كان لا يزال قادراً على البقاء في منصبه، دون ذهابها إلى حد المطالبة باستقالته.وكان مسؤولون ديمقراطيون آخرون بينهم تشاك شومر، دعوا كومو صراحة إلى الاستقالة.وقال بايدن وهو ينزل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية مارين وان اليوم، إن «التحقيق مستمر ونريد أن نرى ما الذي سيأتي به».من جهتها، أكدت بيلوسي لمحطة «إيه بي سي» أن النساء اللواتي اتهمن الحاكم «يجب أن يؤخذن على محمل الجد»، واصفة اتهاماتهن بأنها خطيرة. وأضافت أن الحاكم عليه أن يشاور قلبه لمعرفة إن كان لا يزال قادراً على إدارة الولاية بفاعلية.يذكر أنه منذ فبراير اتهمت 8 نساء كومو بسلوك غير لائق وبالتلفظ بعبارات غير لائقة، من بينهن موظفة سابقة تتهمه بالتحرش بها عام 2020.في المقابل اعتبر حاكم ولاية نيويورك منذ 10 سنوات، أن هذه الادعاءات «كاذبة» رافضاً الإذعان للدعوات إلى استقالته. وطلب انتظار نتائج التحقيقات التي بوشرت بعد هذه الاتهامات.