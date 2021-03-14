تمكنت قوات الجيش الليبي من تنفيذ عملية نوعية واعتقلت أحد قادة «داعش» في مدينة أوباري جنوبي البلاد. وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري، في بيان اليوم (الأحد)، أن العملية استهدفت القيادي الداعشي المدعو محمد ميلود «أبو عمر»، مؤكدا أن هذا العنصر الخطير بات في قبضة القوات المسلحة الليبية. وأوضح أن ميلود كان أحد أبرز قيادات التنظيم الإرهابي في سرت إبان سيطرته على المدينة في 2015.وأضاف أن القيادي قاد عمليات إرهابية أبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي، وأصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة، وتلقى العلاج هناك، ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه وتلقيه دورات على يد أكبر قادة التنظيم.ولفت إلى أن«أبو عمر» تربطه علاقة قوية مع زعيم في تنظيم «داعش» بليبيا أبومعاذ العراقي الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الليبي في سبتمبر العام الماضي، وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعدما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا.وكشف أن محمد ميلود عاد إلى مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في سرت، وشكل خلية إرهابية بمدينة أوباري، ونفذ عدة عمليات منها خطف 4 مهندسين إيطاليين سنة 2016، وطالب بفدية تقدر بـ4 ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم، وتمت الصفقة.