قتل ضابط شرطة فرنسي، شخصاً هاجمه بسكين في الدائرة 18 بالعاصمة باريس، وفق ما أعلنت مديرية الشرطة على تويتر اليوم (الأحد)..وقال مكتب المدعي العام في باريس: إنه «يجب تحديد الظروف الدقيقة للوقائع، وفتح تحقيق، وتكليف المفتشية العامة للشرطة الوطنية بالتحقيقات»، بحسب ما أعلنت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية. ولم تتحدث الشرطة عن أي دوافع إرهابية لهذا الهجوم. وأنشأت محيطاً أمنياً، وسط توصيات بتجنب المنطقة في الوقت الحالي. وتعيش فرنسا حالة استنفار أمني تحسباً لهجمات إرهابية منذ عملية ذبح معلم منتصف أكتوبر 2020 في إحدى ضواحي العاصمة.