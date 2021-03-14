تظاهر عدد من المتقاعدين الإيرانيين اليوم (الأحد) أمام مبنى الضمان الاجتماعي احتجاجاً على عدم وفاء نظام الملالي بالتزاماته وزيادة مرتباتهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.وذكرت تقارير موثقة أن المتقاعدين وأصحاب المعاشات المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي تجمعوا في طهران وعدد من المدن والمحافظات الإيرانية خصوصاً كرج ويزد وكرمنشاه وتبريز وأصفهان والأهواز وخرم أباد وأردبيل ورشت، ورددوا شعارات مناوئة للنظام الإيراني ومنها: «نحن جميعا معا»، و«المتقاعد يقظ ويكره التمييز» و«كفى ظلما.. موائدنا فارغة».وأكدت التقارير أن الوضع يأخذ منحنى التصعيد في ظل صمت نظام روحاني ورفضه الاستجابة لمطالب المتقاعدين، واستمراره في ممارسة الكذب والخديعة في التعامل معهم وتجاهل رسائلهم المستمرة التي يوجهونها عبر النقابات والمراكز العمالية.