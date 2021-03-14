أحبطت السلطات العراقية محاولة تسلل لتنظيم «داعش» الإرهابي من الأراضي السورية.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، اليوم (الأحد)، أن قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار.وأضافت أن القوات اشتبكت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار، وتمكنت من إيقاف عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية، وأدت المواجهات إلى مقتل أحد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس.ذكر أن تنظيم «داعش» أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الماضي، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.وتوعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكل الأجهزة بالاستنفار الأمني.