في جريمة جديدة تضاف إلى جريمة إحراق وقتل وإصابة أكثر 400 لاجئ افريقي أقدمت في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة) عصابات حوثية على اقتحام منزل الشيخ محمد عسكر أبو شوارب أحد مشايخ منطقة خارف وقبيلة حاشد في حي المطار شمال صنعاء وقتلته وأحرقت جثته داخل غرفة النوم.وقالت مصادر قبلية ان أبو شوارب تعرض لعملية قتل متعمدة إذ أطلقت العصابات الحوثية الرصاص عليه في الرأس ثم أدخلت جثته غرفة النوم وأحرقتها في محاولة لإخفاء الجريمة، ووفقاً لوسائل إعلامية يمنية فإن الشيخ القبلي أوصى أخوانه بأولاده قبل أيام من الاغتيال ما يؤكد أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل المليشيا.وترجح المصادر ان يكون وراء عملية قتله وقوفه إلى جانب قبيلته التي ترفض دعوات الحوثي لتجنيد ابناء الفقراء والمعدمين في صفوف المليشيا، مبينة أن قبائل حاشد تتداعى إلى صنعاء لتحديد موقف من عملية القتل ومطالبة المليشيا بتسليم الجناة.وكانت المليشيا قد قتلت أكثر من 25 زعيماً قبلياً خلال أقل من عامين في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.وأظهر فيديو متداول اليوم (السبت) قيام حوثيين بدفن عشرات الجثث قيل انها للاجئين أفارقة ممن أحرقتهم المليشيا في مقر احتجاز الجوازات في العاصمة صنعاء دون أي تحقيقات من المنظمات الاممية التي تلتزم الصمت، مؤكدين ان أكثر من 130 أفريقيا من الجنسية الإثيوبية يخضعون للعلاج جراء ما تعرضوا له من إصابات.