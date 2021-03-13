اعتقلت السلطات البوليفية الرئيسة المؤقتة السابقة جانين آنييز، ووزيرين سابقين من أعضاء حكومتها اليوم (السبت). وقال وزير الداخلية كارلوس إدواردو دي كاستيليو، على حسابه في «تويتر»: إن الشرطة قبضت على آنييز التي قادت البلاد على مدى عام، خلال فترة بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020.واتهمت الرئيسة المؤقتة السابقة «الحركة نحو الاشتراكية» الحاكمة بملاحقتها لدواعٍ سياسية، قائلة: «يتهمونني بالمشاركة في انقلاب لم يحدث أبداً. أصلي من أجل بوليفيا وكل البوليفيين».جاء ذلك في أعقاب اعتقال السلطات البوليفية أمس وزيري العدل والطاقة السابقين، ألفارو كويمبرا ورودريغو غوسمان.وجاءت هذه الإجراءات في ظل إصدار النيابة الخاصة بقضايا الفساد في بوليفيا مذكرات اعتقال بحق آنييز و10 مسؤولين في حكومتها منهم وزراء سابقون، بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتواطؤ الإجرامي.ويأتي ذلك ضمن إطار التحقيق الذي تجريه النيابة في الأحداث التي شهدتها بوليفيا في أواخر أكتوبر 2019 حين أجبرت مظاهرات شعبية واسعة النطاق الرئيس السابق إيفو مورالس على ترك منصبه، وتعتبر النيابة هذه الأحداث انقلاباً سلطوياً.