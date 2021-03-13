بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني اليمني مسنودا بالقبائل وسكان المحافظات في مأرب وتعز والبيضاء، تحركت عدد من الجبهات في محافظة الحديدة، التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش اليمني مسنودا بدعم من التحالف، وخاصة في جبهات الفازة والدريهمي وحبس، حيث وصلت هذه المحافظة التي تستغلها المليشيات الحوثية الإيرانية لتهريب الأسلحة لتعزيزات عسكرية كبيرة لبدء معركة التحرير.

وأدت التحركات الغير مسبوقة للجيش اليمني في الحديدة إلى انهيارات في صفوف الحوثيين، الذين أدخل تحليق طيران التحالف في أجواء المحافظة الرعب في نفوسهم، ما أجبرهم على اللجوء للتغلغل في الأحياء المكتظة بالسكان، والتخفي والتخلي عن أسلحتهم بحثا عن النجاة. وقال سكان في محافظة الحديدة، أن عدد من القيادات الوسطى في صفوف الحوثيين لجئوا إلى الاختباء في الشقق السكنية في الخمسين ومدينة الصالح، فيما تنكر بعضهم بالزي النسائي في محاولة لمتابعة سير العمليات في الجبهات التي تشهد سيطرة للقوات الشرعية.

ولا زالت قوات الجيش الوطني تحقق تقدما واسعا، بعد نجاحها في تحرير عدة مناطق في بعض المديريات وسط فرار جماعي للمليشيات الحوثية الإيرانية.