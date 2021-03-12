أكد المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم لندركينغ، أن الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن. وقال في تصريحات له اليوم (الجمعة)، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار مطروحة الآن على حركة مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، لافتاً إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف العربي.وحذر ليندركينغ من أن جماعة الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب، محذراً من أنه دون إحراز تقدم في وقف إطلاق النار، سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر. وأضاف أن الولايات المتحدة استأنفت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن.وكان تيموثي دعا (الثلاثاء)، مليشيات الحوثي، إلى وقف هجماتها على السعودية. وقال خلال مؤتمر صحفي: نحث الحوثيين على وقف تقدمهم صوب مأرب، ووقف هجماتهم على السعودية، والعودة إلى المفاوضات.وأكد أن بلاده لن تسمح باستهداف السعودية، مشدداً على ضرورة تعزيز قدراتها من أجل الدفاع عن نفسها، وقال إن هجمات الحوثيين على أهداف مدنية تظهر أنهم لا يريدون السلام. واتهم الإيرانيين يأنهم يلعبون دوراً سلبياً للغاية في اليمن، داعياً طهران إلى وقف الدعم القاتل لمليشيات الحوثي.وكشف أن واشنطن تستخدم «بشكل نشط» قنوات خلفية للتواصل مع قادة مليشيا الحوثي، معتبراً أن الدبلوماسية الطريق الأمثل لحل الأزمة في اليمن. وأعرب عن أمله في بناء دعم دولي للتوصل إلى حل سياسي دائم مع تقديم الإغاثة للشعب اليمني، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة من أجل حل الصراع في اليمن وتنسيق الجهود الإنسانية هناك.