قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا وإمارة أندورا ⁧‫عزام بن عبدالكريم القين⁩ اليوم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا للأمير المناصف لإمارة أندورا، الأسقف خوان إنريك فايفس سيسيليا، في مقر القصر الأسقفي بمدينة سيو دي أورخيل.ونقل سعادة السفير إلى الأمير المناصف تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، وتمنياتهما لفخامته ولشعب أندورا المزيد من التقدم والازدهار.