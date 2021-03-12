دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الاتحاد الأوروبي للضغط على إيران لوقف تدخلها في بلاده، وحذر من أن عدوانية مليشيا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل اليمن والمنطقة.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، ناقش وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اليوم(الجمعة)، تطورات الأوضاع في اليمن والجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.ونوه ابن مبارك بالدعم السياسي والإنساني الأوروبي لليمن ومساعيه للمساعدة في إحلال السلام وإنهاء الحرب وتداعياتها الكارثية. وأكد أن الطبيعة الشمولية والعنصرية والعدوانية لمليشيا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل اليمن والمنطقة. وقال إن المشروع الإيراني في اليمن لا يمكن أن يكتب له النجاح، ويجب ممارسة الضغوط على النظام الإيراني لوقف تدخله في اليمن وسعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.