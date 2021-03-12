خطف مسلحون نحو 30 فتاة في نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤولون حكوميون اليوم (الجمعة)، مؤكدين وقوع حادثة اختطاف جماعي جديدة لتلميذات على أيدي مسلحين في ساعة متأخرة من يوم أمس (الخميس) في كلية بولاية كادونا شمال غربي البلاد.وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا محمد جاليجي، أن الحادثة وقعت في كلية إدارة الغابات الواقعة في ضواحي مركز الولاية مدينة كادونا، على مقربة من أكاديمية الدفاع العسكرية، مضيفا أن عدد الطلبة المخطوفين لم يحدد بعد. ونقل شهود عيان عن ثلاثة طلبة في الكلية قولهم: إن جميع المخطوفين فتيات ويصل عددهن إلى نحو 30 طالبة، مؤكدين أن العسكريين أجلوا الطلبة المتبقين إلى الأكاديمية.وتعد هذه رابع حادثة اختطاف جماعي لتلامذة في نيجيريا منذ شهر ديسمبر الماضي. وتشير أصابع الاتهام في عمليات الخطف والاغتيالات إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية.وتمكنت السلطات خلال الأسابيع القليلة الماضية من تحرير 279 طالبة اختطفن من مدرستهن في شمال غربي البلاد، فيما تم خطف 27 طالباً من مدرسة أخرى في ولاية النيجر وسط البلاد. وكان الرئيس النيجري محمد بخاري حذر من أن دفع فدية إلى الخاطفين والسماح لهم بتفادي العقاب يشجعهم على مواصلة أنشطتهم هذه.