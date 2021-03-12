كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن إسرائيل بدأت استهداف ناقلات النفط الإيرانية المتّجهة إلى سورية باستخدام الألغام. ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم (الجمعة) عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إنّ إسرائيل استهدفت ما لا يقلّ عن 12 سفينة متجّهة إلى سورية، تنقل في الغالب نفطاً إيرانياً وأسلحة، خوفاً من أنّ أرباح النفط تموّل التطرّف في المنطقة.وتواصل إيران منذ أواخر عام 2019 شحن ملايين البراميل إلى سورية في انتهاك صارخ للعقوبات الأمريكية والدولية.وبحسب خبراء فإنّ سلسلة الهجمات ضدّ الناقلات الإيرانية نتجت عن تقاعس المجتمع الدولي عن العمل، خصوصاً بعد أن حنثت إيران بوعدها بعدم تسليم النفط إلى سورية من ناقلة مصادرة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت، أمس (الخميس) تعرض السفينة الإيرانية التي تحمل اسم «شهر كوردنفت» لهجوم في شرق البحر المتوسط، فيما نفت إسرائيل أي علاقة لها بالهجوم على سفينة الحاويات الإيرانية.واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران باستهداف سفينة إسرائيلية في مياه الخليج قبالة سواحل عمان نهاية الشهر الماضي، وردت طهران نافية تورطها.