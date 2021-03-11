يواصل الجيش الوطني تقدمه في غرب تعز وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية، إذ تمكنت ألوية الجيش اليوم (الخميس) من تحرير مناطق وقرى الكويحة والطوير الأعلى في مديرية مقبنة.وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز: «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي مقبنة والكدحة التحمت بمنطقة الطوير الأعلى وباتت تقترب من منطقة البرح شمال غربي المحافظة»، مؤكداً أن عجلة التحرير وفك الحصار بدأت خصوصاً بعد التحام الجيش الوطني مع القوات المشتركة في الساحل الغربي.وأعلن محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان اليوم التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش الوطني حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا.وقال شمسان في كلمته التي ألقاها في اللقاء الموسع والاستثنائي: «إن إعلان التعبئة العامة ابتداء من الساعة الثامنة من يوم غد (الجمعة) يتمثل بالانتقال بالمحافظة بما في ذلك الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والاقتصاد والسياسة والإعلام إلى حالة الحرب وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لمعركة التحرير الفاصلة».وأضاف: «إن عملية الدعم والإسناد ستكون على مستوى التكوينات والأطر الرسمية ولجان على مستوى المديريات المحررة وغير المحررة وتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي والديني ونبذ الخلافات والتباينات والاصطفاف خلف الجيش الوطني لتحقيق التحرير»، مشيراً إلى أن هناك إجراءات اتخذتها السلطة المحلية منها تشكيل لجنة مالية ستقوم بعكس الإيرادات التي حددتها لجنة الموازنة والتبرعات وفق قواعد مالية ورقابية وضوابط شفافة لدعم الجيش الوطني.وأكد محافظ تعز أن الأجهزة الأمنية لديها خطة كاملة لضبط الأمن في المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها وبسط سلطة الدولة ومعالجة كافة القضايا والاختلالات والظواهر المخلة في دعم وإسناد المعركة، وداعياً المنخرطين في صفوف مليشيا الحوثي من أبناء المحافظة للعودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى صف الشرعية والوقوف بجانب إخوانهم في الجيش الوطني.وعلى واقع الانتصارات في تعز يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب كسر الهجمات الحوثية، إذ قتل القيادي الحوثي صادق المقدمي وعدد من مسلحيه في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة الكسارة، ووفقاً لمصادر عسكرية فإن المقدمي كان قائد المليشيا في محور محافظة عمران قبل أن ينقل إلى مأرب لقيادة العمليات.