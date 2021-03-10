وسط ترقب لتقليص حقائبها ومنح الثقة لحكومته، كشف رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أنه اختار وزيراً واحداً فقط في التشكيلة الجديدة، ودعا في كلمة له أمام البرلمان، أمس (الثلاثاء)، كل الأطراف إلى التوافق من أجل مستقبل ليبيا. وأعلن تعديل التشكيلة التي طرحها على البرلمان، بإبعاد الأسماء الجدلية التي واجهت اعتراضات وانتقادات برلمانية وشعبية، في خطوة يسعى من خلالها إلى انتزاع ثقة البرلمان. وطالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء بتعيين حسين عطية القطراني بدلا من صقر بوجواري، واستبعاد لمياء بو سدرة المرشحة لتولي حقيبة الخارجية وتركها شاغرة إلى حين تسميتها بالتشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، وإزاحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشؤون المرأة، واستبدال وزير الصحة المقترح خالد الجازوي بعلي الزناتي.واعترف الدبيبة بأن المحاصصة والتوازنات فرضت نفسها وأنه لم يختر إلا عضوا واحدا في الحكومة التي كان من المفروض أن يشكلها كاملة. وانتقد قرار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسؤوليها، ولفت إلى أن هذا القرار منعه من الاتصال بالأجهزة المختصة للتقصّي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية. وعقد البرلمان جلسته في سرت بحضور 132 نائبا للنظر في برنامج الحكومة والتصويت على منحها الثقة بعد التعديلات على التشكيلة.