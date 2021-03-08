طالب وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم (الإثنين)، الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية المرأة اليمنية من الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها على أيدي مليشيا الحوثية.ووجه بن مبارك رسالة للمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة لشؤون المرأة، أكد فيها أن المرأة اليمنية تحملت وحدها مسؤولية تأمين الغذاء والماء والدواء لأبنائها في ظل سرقة الحوثي للمساعدات الإنسانية وتوظيفها لخدمة آلة الحرب. وأضاف أنها تعاني بقسوة بسبب سلب الحوثيين أولادها من المدارس وتجنيدهم بالقوة في الصفوف الأمامية ليكونوا وقودا لحربهم ضد أبناء الشعب اليمني. وشدد الوزير اليمني على أن المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه شتى أنواع الانتهاكات بما فيها مصادرة حقها في التعبير عن الرأي والتظاهر.واتهم مليشيا الحوثي بالزج بالمئات من النساء في السجون الخاصة وتعذيبهن، مشيداً بقرارات الامم المتحدة وإدراجها أحد القيادات المسؤولة عن عدد من الجرائم ضد المرأة في القائمة السوداء للعقوبات الدولية.وطالب وزير الخارجية هيئة المرأة بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في مناطق سيطرة المليشيا والتضامن معها لحمايتها ونيل حقوقها التي كفلتها القوانين اليمنية والدولية، ولفت نظر المنظمات الدولية المهتمة بقضايا المرأة للمساعدة في التخفيف من المعاناة التي تواجه النساء في مناطق الحوثيين.