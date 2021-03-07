فيما تصر إيران على تمويل ونشر الإرهاب في عدد من دول المنطقة، كشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية اليوم (الأحد) خروج الشعب الإيراني في 271 احتجاجاً ومظاهرة ضد الإجراءات التعسفية والتجويع وعدم صرف المرتبات في عدد من المدن خلال فبراير 2020 الماضي.ونظم الشعب في محافظة سيستان وبلوشستان 24 اجتجاجاً على خلفية الحرس الثوري لعدد من المواطنين في المناطق الحدودية، كما نظم المتقاعدون 99 احتجاجا في 30 مدينة و4 تجمعات على مستوى البلاد في طهران ومدن أخرى عن طريق مناشدات عبر الإنترنت على خلفية تدني مستوى رواتبهم وعدم دفعها بشكل منتظم، كما نظم العمال 43 احتجاجا في 19 مدينة للمطالبة بشهور من المتأخرات وعدم استلام أقساط التأمين، والفصل عن العمل، وإغلاق المصانع.وكان للتربويين 17 حركة احتجاجية في 5 محافظات، كما أقيمت 88 حركة احتجاجية ضد النظام الإيراني من قبل مجموعات مختلفة، بما في ذلك المزارعون وأصحاب السوق والسجناء ومجموعات أخرى من المواطنين، بما في ذلك أهالي ياسوج وضحايا الطائرة الأوكرانية. وردد المحتجون شعار «مائدتنا فارغة وكفى ظلما»، و«نحصل على حقوقنا في أرضية الشارع فقط».