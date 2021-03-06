دان السفير اليمني في السعودية الدكتور شائع الزنداني اليوم (السبت) إطلاق مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 8 طائرات مسيرة ومفخخة باتجاه الأراضي السعودية، مؤكداً أن اليمن حكومة وشعباً يقف مع المملكة في مواجهة الأعمال الإرهابية الحوثية.وقال السفير الزنداني في بيان: إن إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية تجاه الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في اليمن والمملكة، عمل إرهابي مدان يقضي على كل الجهود الدولية لإحلال السلام ويؤكد أنها جماعة دموية بلا قضية، تريد أن تكون ورقة مسلحة بيد إيران للعبث بأمن واستقرار المنطقة. وأضاف أن هذه الخطوات الإجرامية تستهدف أرواح المدنيين وممتلكاتهم بشكل مباشر وتعصف بكل جهود السلام التي تبذلها دول التحالف العربي بمساندة المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأعرب السفير اليمني عن تضامن بلاده حكومة وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الارهابية.