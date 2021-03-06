أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات جديدة لدفع محادثات السلام مع طالبان، مشددا على ضرورة أن تتشكل أي حكومة من خلال العملية الديمقراطية.وقال غني في مستهل جلسة للبرلمان في كابول اليوم (السبت): «بالنسبة لنا، انتقال السلطة عبر الانتخابات مبدأ غير قابل للتفاوض»، مضيفاً: «نحن على استعداد لبحث إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا برعاية المجتمع الدولي». واعتبر أن السبيل الوحيد لتشكيل الحكومة يجب أن يكون من خلال الانتخابات، وقال إن السلطة السياسية في أفغانستان لها باب واحد، والمفتاح هو تصويت الشعب الأفغاني.والتقى غني الأسبوع الماضي المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وناقشا سبل دفع مفاوضات السلام المتوقفة مع ممثلي طالبان التي تعقد في قطر.وقال مسؤولون أفغان ودبلوماسيون غربيون إن زاد طرح خلال زيارته فكرة تشكيل حكومة مؤقتة بعد جمع القادة الأفغان وزعماء طالبان معا في مؤتمر متعدد الأطراف خارج البلاد.