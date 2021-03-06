اعترفت الحكومة التركية بعدم امتلاكها أي حيلة لمواجهة حملة المقاطعة الشعبية السعودية لمنتجاتها التي اشتدت وتيرتها في الربع الأخير من العام الماضي.وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، ردا على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري محمود تانال بهذا الخصوص، بتصريحات تعكس قلة حيلة الحكومة التركية وفشلها على مدار أشهر في إعادة صادراتها للسوق السعودي.وقال تشافوش أوغلو إن الأولوية في هذا الصدد هي الحوار والدبلوماسية.وصرح تشافوش أوغلو أنه طرح القضية على جدول الأعمال في لقائه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في نيامي في 27 نوفمبر 2020.