كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، عن وجود إيرانيين في صنعاء يشرفون على تعديل المناهج الدراسية ونقل تجارب نظام الملالي في السياسة التربوية والمحتوى العلمي.وقال اليناعي في تصريحات صحفية اليوم (السبت)، إن مصادر موثوقة أكدت وجود الإيرانيين كمستشارين للمدعو يحيى الحوثي الذي يدير القطاع التعليمي في 9 محافظات، متهماً الحوثي بـ«تأجير التعليم لإيران التي تكافح لاختراقه بغرض إعادة إنتاج جغرافيا البلدان المذهبية في المنطقة».وأضاف أن الحوثي سمح لإيران بالتدخل في التعليم والتغيير في مضامين الهوية الثقافية والبنية المعرفية اليمنية، لافتاً إلى أن هذا يشكل احتلالا خطيرا لأنه ينطوي على تدمير لهوية الإنسان اليمني وتاريخه ووعيه الكامل.وأوضح المسؤول النقابي أن الإعلام يتحدث كثيرا عن التدخل العسكري الإيراني في اليمن، إلا أنه يتجاهل استراتيجية إيران في تعزيز ما يسمى بالقوة الناعمة كاستخدام المؤسسات التعليمية والثقافية التي تهدف إلى تغلغل الأيديولوجية الطائفية لنظام إيران في المنطقة، وتوفير غطاء مدني لأذرعها العسكرية التي تعمل على إشعال حروب أهلية وتنفيذ أنشطة تخريبية على حساب الاستقرار اليمني والإقليمي.وكانت مليشيا الحوثي أجرت تغييرات في عدد من المناهج الدراسية وصلت إلى ما نسبته 80% وفي السياسة التعليمية في الجامعات اليمنية أدخلت اللغة الفارسية وعددا من المراجع لملالي طهران، كما خصخصت الكثير من المدارس الحكومية المجانية.