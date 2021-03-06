شن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، (الجمعة)، هجوماً على النظام الإيراني، متهماً إياه بقطع خدمة الإنترنت لتجنب تبادل المعلومات، ودعا السلطات الإيرانية إلى إعادة الخدمة للمناطق التي قُطعت عنها. وانتقد تعامل نظام الملالي مع الاحتجاجات التي خرجت خلال الأيام الماضية في جنوب شرقي البلاد. وأعلن مقتل نحو 23 شخصاً على يد الحرس الثوري وقوات الأمن في إقليم سيستان وبلوشتسان الإيراني خلال أحداث العنف التي وقعت أخيراً. وقال المكتب إنه من الصعب التحقق من عدد القتلى بسبب تعطل شبكات بيانات الهاتف المحمول في المنطقة. وكانت احتجاجات واسعة اندلعت الأسبوع الماضي، بعد أن أقدمت قوات الأمن والحرس الثوري على إطلاق النار على عدد من المدنيين ومهربي الوقود على الحدود فيما عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت عن المنطقة، من أجل محاصرة الغضب.