أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الجمعة) عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات مواصلة المليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها عبر الاستمرار في استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها إن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة هذه المليشيات تصعيدها الخطير، وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض ‏استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني وتجاهلها للجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سياسي الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الجرائم ووضع حد لها.

واختتمت وزارة الخارجية الكويتية بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.