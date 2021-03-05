عززت واشنطن استعداداتها ضد المليشيات الموالية لإيران في المنطقة الممتدة على الحدود السورية العراقية، بعد الهجوم الصاروخي الذي طال مطار أربيل في كردستان، وكشفت مصادر محلية شرق الفرات، أن الجيش الأمريكي نشر منظومة صواريخ دفاعية قصيرة المدى لحماية قواته قرب دير الزور شمال شرقي سورية. وبث نشطاء محليون فيديو لشاحنة تحمل نظام الصواريخ الدفاعية الجوية قصير المدى (أفنجر) من العراق إلى شرق سورية.وأكد موقع «فوربس» اليوم (الجمعة): أن هذه المنظومة «الأفضل لحماية القوات الأمريكية من التهديد المتزايد من طائرات دون طيار (درون)، ولفت إلى أن المنظومة نقلت إلى القوات في دير الزور. وأفاد بأنه في أوائل عام 2020 تم استهداف القوات الأمريكية المنتشرة في حقول النفط في دير الزور، بواسطة طائرات من دون طيار قادرة على إسقاط قذائف هاون صغيرة وذخيرة».ونقلت وثيقة أمريكية عن «وكالة استخبارات الدفاع» في تقرير يخص نشاطات «عملية العزم الصلب» ضد تنظيم «داعش» تحذيرها من أن «إيران ربما تسعى نحو تنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأمريكية، رداً على ما تعتبره دعماً لضربات ضد أهداف تابعة لإيران في المنطقة، وسعياً منها للضغط على واشنطن للانسحاب من سورية».