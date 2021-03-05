كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الجيش الإسرائيلي يحدث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أنه مستعد للعمل بشكل مستقل. وقال غانتس في حديث لشبكة «فوكس نيوز» بثته اليوم (الجمعة): إن إسرائيل حددت العديد من الأهداف داخل إيران، التي من شأن ضربها أن يضر بقدرتها على تطوير القنبلة الذرية. وأضاف: «إذا أوقفهم العالم قبل ذلك، فهذا جيد جدا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن نقف بشكل مستقل، ويجب أن ندافع عن أنفسنا».ولفت غانتس إلى أن جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران لديها مئات الآلاف من الصواريخ، إذ تُظهر خريطة سرية للأهداف تمت مشاركتها مع شبكة «فوكس نيوز» العديد من الصواريخ منصوبة بين مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية.وأكد أن «هذه خريطة مستهدفة. كل واحدة منها تم فحصها قانونيا وعمليا واستخباراتيا، ونحن مستعدون للقتال».وتشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران ستستهدف إسرائيل على الأرجح باستخدام وكلاء لها في سورية ولبنان خلال عام 2021، بحسب «فوكس نيوز».وأفصح تقرير استخباري سنوي للجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل تستعد لأيام عدة للقتال مع حزب الله، كما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن 3000 هدف لبناني ستصاب كل يوم خلال الصراع القادم، بهدف قتل 300 من مقاتلي الحزب كل 24 ساعة.