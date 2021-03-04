أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم (الخميس) مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التركي، جنوب شرقي البلاد، ووفقاً لوسائل إعلام تركية فإن المروحية تحطمت على سفوح جبل نمرود في منطقة تاتفان الواقعة في محافظة بدليس التركية.وأشارت إلى أن المروحية سقطت بعد مغادرتها من منطقة بينغول وقد توجهت سيارات الإسعاف التركية والأطقم الطبية إلى المنطقة، إضافة إلى فرق من الأجهزة الأمنية فور وصول الخبر.