طالب البرلمان العربي بتحرك دولي عاجل لوقف تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها المتكرر لمناطق في المملكة العربية السعودية، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية جادة وحاسمة ضدها بوضعها تحت ضغوط دولية أكبر تدفعها للتوقف الفوري عن تصعيدها المتعمد والمدعوم والممول من إيران.



وأعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال الهجوم ومحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ باليستي، اعترضته قوات التحالف العربي صباح اليوم (الخميس).



وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.



ووصف البرلمان العربي ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية بـ«السلوك الإجرامي»، محملاً المجتمع الدولى المسؤولية في تقاعسه عن اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الممارسات الإرهابية الممنهجة والتي تشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وتشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية.