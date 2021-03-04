كشفت صور جديدة التقطتها أقمار اصطناعية أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات لإخفاء منشأة تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أنها تستخدم لتخزين أسلحة نووية.وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية التي حصلت على الصور، أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد الضغط على الرئيس جو بايدن بشأن صياغة إستراتيجية واضحة تتعلق بكيفية التعامل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المستقبل.وتظهر الصور التي التقطتها «ماكسار» في 11 فبراير الماضي، وحلّلها خبراء في معهد ميدلبري، أن كوريا الشمالية شيدت مباني جديدة في موقع يسمى «يونغدوكتونغ» على مدار عام 2020. ورجح خبراء ومحللون أن يكون لهذه المباني دور في إخفاء مداخل أنفاق تحت الأرض، تؤدي إلى منشأة تستخدم في تخزين الأسلحة النووية. وتم تحديد موقع يونغدوكتونغ سابقاً من قبل المخابرات الأمريكية باعتباره منشأة تخزين أسلحة نووية في كوريا الشمالية، إذ لا يزال يُعتقد أنه يستخدم لهذا الغرض، بحسبما قال مسؤول استخباراتي أمريكي. وأفادت الشبكة بأن أعمال البناء الأخيرة في الموقع ستلفت انتباه وكالات الاستخبارات؛ لأنها تراقب بعناية المواقع التي يشتبه في أنها جزء من برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.