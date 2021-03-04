فيما تواصل مليشيا الانقلاب اعتداءاتها على زعماء القبائل، كشفت مصادر موثوقة تصفية الحوثيين 24 زعيماً قبلياً من الموالين لها خلال عامين. وتنوعت أساليب الاغتيال بين القتل داخل المنازل أو التصفية بطريقة غير مباشرة.وأفادت المصادر لـ«عكاظ» بأن المليشيا اقتحمت خلال الساعات الماضية منزل عضو المجلس المحلي بمديرية حوث بمحافظة عمران أحد مشايخ منطقة حوث نواف الأحمر بمجاميع مسلحة، متهمين إياه بإيواء عائدين من مأرب، واشتبكت معه ما أسفر عن إصابته وخطفه إلى جهة مجهولة. وأوضحت أن مجاميع مسلحة حاولت اختطاف وقتل أحد مشايخ قبائل الرضمة في إب محمد الصباحي في السوق المركزي لكن تواجد مرافقيه ومواطنين حال دون ذلك وتمكن من الفرار. وأكد أسرى قبض عليهم أن عملية تجنيدهم تتم عبر الخديعة من قبل مشرفي الحوثي الذين يعرضون عليهم المال لشراء دراجة نارية للعمل بها، مؤكدين أنهم وأسرهم وزعماء قبائلهم عارضوا تجنيدهم. وكثف الانقلابيون جرائمهم ضد المدنيين، وأجبروا 14 ألف شخص على النزوح إلى وسط مأرب.