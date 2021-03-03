أعلن الجيش الأفغاني اليوم (الأربعاء) تحرير 34 شخصاً من سجون حركة طالبان في مقاطعة هراة غرب البلاد ومقتل عدد من المسلحين خلال عملية عسكرية.وذكرت قوات العمليات الخاصة للجيش الوطني الأفغاني في بيان أن القوات الخاصة أطلقت عملية في بلدية كروشا بمنطقة أدراسجان بالمقاطع ووقع اشتباك بعد وصول القوات الأمنية قتل فيه 6 من المسلحين. وأكدت إطلاق سراح 11 جنديا من الجيش، و8 من ضباط الشرطة، و3 من أفراد القوات الجوية، و5 عمال محليين، و7 من موظفي الحكومة.