فيما أعلن نظام اردوغان عن اعتقال 68 شخصاً بينهم عسكريون في 10 ولايات، كشف استطلاع للرأي اليوم (الثلاثاء) عن انهيار شعبية حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذهبت ما نسبته 10% من تأييد الناخبين في الشارع لأحزاب أخرى لا تتمتع بجماهيرية كبيرة.وأكدت نتائج استطلاع الرأي لمؤسسة أوراسيا للدراسات واستطلاعات الرأي لشهر فبراير، سقوط حزب الحركة القومية دون الحد الأدنى لدخول البرلمان بحصوله على 7 % من الأصوات، بينما حصد حزب الشعب الجمهوري 26.2% من الأصوات وحصل حزب الخير على 13.1% الأصوات، وبين الإستطلاع أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على 34.8% من الأصوات، بينما حصل حزب الحركة القومية على 7 % من الأصوات وحصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 9.1% من الأصوات.وكشف رئيس مؤسسة أوراسيا كمال أوزكيراز، أن الأحزاب الجديدة كحركة الوطن وحزب التغيير التركي ألقت بظلالها على الناخبين الأتراك، مشيرا إلى ظهور ناخبين لتلك الأحزاب خلال استطلاعات الرأي الأخيرة، لافتاً إلى أن الناخبين تراجعت أصواتهم لم يحددوا موقفهم الانتخابي وأصوات الأحزاب المهيمنة، وتم رصد فارق ملحوظ في أصوات أحزاب السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم والاتحاد الكبير والوطن والرفاهية مجددا والتغيير وحركة الوطن.