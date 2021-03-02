دعا وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى حوار بين المجلس العسكري الحاكم في ميانمار والمستشارة المعزولة أونغ سان سوتشي في ظل تصاعد العنف والقمع ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب. وحذرت الرابطة اليوم (الثلاثاء) من مخاطر تصاعد العنف في ميانمار، داعية إلى حوار بين المستشارة المعزولة أونغ سان سوتشي والمجلس العسكري الحاكم الانقلابي.وقال رئيس وزراء سنغافورة إن المجلس العسكري سيدرك أن الانقلاب لن يفضي إلى شيء، مشدداً على ضرورة أن يتوصل قادة الانقلاب لاتفاق مع الحكومة المدنية. فيما لم يظهر قادة الانقلاب حتى الآن أي بوادر أو استجابة للضغوط الدولية التي تشمل فرض عقوبات على عدد من قادة الجيش.وخرجت أمس مظاهرات في يانغون كبرى المدن للتنديد بالانقلاب والمطالبة باستعادة الديموقراطية، وتصدت الشرطة للمحتجين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت. ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.يذكر أن ما لا يقل عن 21 شخصا قتلوا برصاص قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات والعصيان المدني واعتقل أكثر من 1000 بينهم 7 صحفيين.