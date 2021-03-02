كشفت مصادر سودانيه موثوقة أن القوات الحكومية تقترب من السيطرة على آخر وأكبر المعاقل الإثيوبية داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى. وأفادت المصادر لموقع «سودان تربيون» اليوم (الثلاثاء) بأن القوات السودانية تخوض منذ أمس (الاثنين) معارك عنيفة ضد قوات إثيوبية تساندها أخرى إريترية، وأن الجيش يتقدم صوب «برخت» بعد تكبيده الجيش الإثيوبي وحلفاءه خسائر كبيرة.وتعد «برخت» من أكبر المستوطنات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية وتبعد 5 كيلومترات عن الحدود الإثيوبية، ويعيش فيها ما لا يقل عن 10 آلاف من المدنيين والقوات والمليشيات الإثيوبية، كما تعد واحدة من أكبر مراكز دعم الجيش الإثيوبي ويحصل منها على المؤن والآليات والمعدات الأخرى. وأضافت المصادر أن القوات الإريترية والإثيوبية احتشدت داخل المستوطنة بعتاد حربي وأسلحة ثقيلة ومدرعات.وخاض الجيش السوداني مطلع الأسبوع معارك شرسة ردا على اعتداءات إثيوبية وتمكن من السيطرة على منطقة «الكردية» واسترداد مساحات جديدة قبل أن يواصل التقدم صوب «برخت».