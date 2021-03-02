أعلنت مصادر سودانية، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيزور العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى، (السبت القادم)، لساعات عدة يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.وأفادت المصادر بأن البرهان والسيسي سيناقشان ملف سد النهضة، الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية بين البلدين.وكان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي حذّر من أن كفاءة سد النهضة الإثيوبي 30% فقط، وأن أديس أبابا أنفقت تكلفة أكثر من اللازم، بدليل إلغاء 4 توربينات من السد لعدم الحاجة إليها، من بين 16 توربينا، لأنها غير قادرة على إنتاج الكهرباء. وقال الوزير المصري في تصريحات صحيفة: «إن إثيوبيا أنشأت 5 سدود، ومصر وافقت عليها، وهناك أكثر من سد تم بناؤه على النيل الأزرق، ولم تعترض مصر».وأضاف: «ملء سد النهضة منتصف العام الماضي بـ5 مليارات متر مكعب، ما كان إلا مجرد شو إعلامى ولو تأخر شهراً ما أثر على السودان، فالتخزين أضر بالسودان مرتين».