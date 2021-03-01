أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021.





جاء ذلك في كلمة الدكتور عبدالله الربيعة في مؤتمر المانحين المخصص لليمن 2021 المنعقد اليوم (الاثنين) افتراضيا، وجاءت كالتالي:

يشرفني أن أعرب لكم عن شكر المملكة العربية السعودية وتقديرها العميق لجمهورية سويسرا ومملكة السويد، والأمم المتحدة على حرصهم على تنظيم هذا المؤتمر الافتراضي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جراء تداعيات فايروس «كوفيد-19» وسلالاته المتحورة، آملاً أن نتوصل إلى حلول أكثر استدامة وأعمق أثراً؛ لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن والتعامل مع مسبباتها.

السيدات والسادة

إن المملكة العربية السعودية ترتكز منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- على مجموعة من القيم والمبادئ والثوابت في تعاملاتها وعلاقاتها بشعوب العالم؛ حيث دأبت على توجيه عطائها الإنساني إلى المجتمعات المحتاجة بكل حيادية ودون تمييز؛ لترسخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، وتتقاسم الأعباء الإنسانية مع مجتمعات المانحين وتشاركهم سمو الهدف وسلامة المقصد في الحد من آثار الأزمات الإنسانية على الشعوب المتضررة، حيث تصدرت المملكة الدول المانحة للدول المحتاجة على المستويين الإقليمي والدولي وفي مقدمة هذه الدول اليمن.

أصحاب المعالي والسعادة

إننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة «كوفيد-19»، وما تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب التي كانت ملاذاً آمناً للنازحين في اليمن، بل إنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار؛ وهو ما يستوجب وقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه وبالتالي للمنطقة والعالم أجمع.

ورغم كل هذه التحديات والعوائق الصعبة، وتأكيداً لدور المملكة العربية السعودية الريادي وموقفها الثابت تجاه اليمن وشعبه النبيل، وحرصاً منها على رفع المعاناة الإنسانية والصحية التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق، يسرني أن أعلن التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2021 يتم تنفيذها من خلال المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.

وفي الختام تؤكد المملكة دعمها وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.