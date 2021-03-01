أكد مجلس الوزراء البحريني على موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، معربا عن إدانته لاستمرارها مليشيا الحوثي الإرهابي في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والإنساني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، فقد شدد المجلس على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تمثل العمق الإستراتيجي، ومحور ارتكاز الأمن العربي والإقليمي، وعامل الاستقرار الأساسي في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وجدد مجلس الوزراء البحريني في هذا الصدد موقف مملكة البحرين الداعم لما جاء في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، مؤكداً المجلس رفضه لكل ما يمس سيادة المملكة العربية السعودية.

كما أدان المجلس قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، واستمرارها في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والإنساني.