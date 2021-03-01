أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التصعيد الذي تمارسه المليشيا الحوثية، بما في ذلك استهدافها للعاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي بصاروخ باليستي نجحت القوات السعودية في اعتراضه وتدميره.

وأكد أبو الغيط أن تصعيد جماعة الحوثي لعملياتها وهجماتها على مأرب منذ مطلع الشهر الماضي يأتي حتما في إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أي اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين، مضيفا أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حدٍ يقترب بالسكان من المجاعة.

وأعرب الأمين العام عن كامل التضامن مع المملكة في أية إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة سكانها، مؤكداً ثقته في قدرتها على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.