تتفاقم الأزمة في ميانمار يوما بعد يوم، إذ قتل ما لا يقل عن 7 محتجين وأصيب آخرون أمس (الأحد) عندما أطلقت الشرطة الرصاص على متظاهرين في أنحاء متفرقة من يانجون كبرى المدن.وأفاد ناشطون وأطباء أن الشرطة أطلقت الرصاص إثر فشلها في تفريق المتظاهرين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأنها تلقت دعما من جنود الجيش.وظهرت صور لعدد من المتظاهرين وهم ينقلون المصابين وهناك آثار دماء على الأرض، فيما قال طبيب إن رجلا توفي بعد نقله للمستشفى مصابا بعيار ناري في الصدر، كما توفيت امرأة نتيجة ما يشتبه بأنها أزمة قلبية، بعدما فضت الشرطة احتجاجا للمعلمين بقنابل الصوت في المدينة.