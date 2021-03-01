أعلنت الحكومة السودانية أمس (الأحد) استئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، والتواصل مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور لاستكمال عملية السلام.جاء ذلك على لسان وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول، عقب اجتماعات مغلقة عقدها مجلس الوزراء لمدة 3 أيام، في ضاحية سوبا جنوبي العاصمة الخرطوم.وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال حمّلت عضو المجلس السيادي السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي مسؤولية فشل ورشة عقدت في جوبا نهاية أكتوبر الماضي، لمناقشة علاقة الدين بالدولة.وتعد حركة الحلو واحدة من الحركات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير على الأرض في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتقول إنها تسعى للوصول إلى اتفاق يخاطب القضايا القومية ويحقق علمانية الدولة.