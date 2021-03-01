تحطمت مروحية روسية أمس (الأحد) ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي الحسكة في سورية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بهبوط اضطراري لإحدى المروحيات العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بريف الحسكة.وتحطمت الطائرة -وفق المرصد- بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها. وأوردت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أنباء تفيد بمقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة الآخر.وكان المرصد رصد أمس الأول دورية للقوات الروسية في ريف القامشل جالت في قرى كردمية وحب الهوى وبره بيت وعين ديوار المتاخمة للخط الحدودي مع تركيا، وتتألف الدورية من 5 مدرعات و4 حوامات. كما تجولت دورية مماثلة في مناطق القامشلي والدرباسية وأبو راسين وصولا إلى تل تمر بريف الحسكة.