فيما تتكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب، طالب 72 برلمانياً يمنياً أمس (الأحد) الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية بتفعيل جبهات القتال وتوفير الدعم الكافي لمحافظتي مأرب والجوف في المعارك ضد الانقلاب. وأكد البرلمانيون في رسالتهم أن مأرب التي يسكنها ملايين النازحين تتعرض لعدوان إرهابي همجي وقصف بالصواريخ الباليستية من قبل المليشيا الإرهابية، مستغربين توقف جبهات، داعين إلى ضرورة تحريكها وتوفير العتاد والسلاح لها لتفويت الفرصة على مليشيا الحوثي من تجميع عناصرها باتجاه مأرب والجوف. وحذر البرلمانيون من خطورة خذلان محافظتي مأرب والجوف لما سيشكل ذلك من انتكاسة حقيقية.وقبض الجيش الوطني في مأرب خلال الساعات الماضية على عدد من مسلحي المليشيا في جبهات مأرب، فيما أكدت مصادر عسكرية أن جثث المليشيا لا تزال مترامية في الوديان بمديرية صرواح . وأوضحت أن هناك 350 حوثياً قتلوا خلال اليومين الماضيين بينهم قائد اللواء 13 العميد ركن سيف المعمري، مبينة أن غالبية القتلى في جبهة صرواح. ولجأت المليشيا بعد خسائرها إلى قصف الأحياء السكنية في مأرب بعدد من الصواريخ الباليستية.