أعلنت القيادة الفلسطينية اليوم (الأحد)، وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة أي تحديات تحاول النيل من استقرارها وأمنها.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، في بيان: «إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تحديات تحاول النيل من استقرارها وأمنها، وأية محاولات خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية».

وأضاف الرجوب: «نؤكد تأييدنا للبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية السعودية، وثقتنا بالقضاء السعودي».

ويأتي الموقف الفلسطيني ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، والذي حمل جملة من الاستنتاجات والافتراضات الواهية دون أي أدلة على صحة ما أورده من مزاعم، ما أثار ردود فعل خليجية وعربية وإسلامية غاضبة.