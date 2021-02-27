حذر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، من استمرار تعنّت مليشيا الحوثي بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لصيانة خزان «صافر» النفطي الواقع قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر والذي توقف صيانته منذ عام 2015، مما أسفر عن تطور خطير في الناقلة وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.

وطالب العسومي، فى بيان اليوم، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الدولي العاجل والفوري لإنقاذ الوضع خصوصاً بعدما رصدت الأقمار الصناعية صور جديدة أكدت أن الناقلة صافر بدأت بالتحرك من مكانها، ما ينذر بعواقب وخيمة تتطلب تدخلاً حاسماً وعاجلاً قبل وقوع الكارثة ولوقف مساومة وابتزاز مليشيا الحوثي للمجتمع الدولي وعدم استجابتها للتحذيرات الدولية من العواقب الكارثية لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة.

وأعرب عن تطلعه بأن يُبنى على قرار مجلس الأمن الذي صدر يوم الخميس الماضي وحمل مجلس الأمن فيه مليشيا الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستحدث في حال تسرب النفط من الناقلة، تحركاً جاداً من شأنه وقف الكارثة البيئية التي تعد بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.