تجددت المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين في جنوب العراق اليوم (الجمعة)، وقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال صدامات في مدينة الناصرية، بحسب ما أفادت مصادر طبية. وأكدت مصادر أمنية عراقية، مقتل 4 متظاهرين مع تسجيل أكثر من 100 إصابة بينها بإطلاقات نارية، في الاحتجاجات الجارية لليوم الخامس على التوالي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.وقال المصدر إن الإصابات المسجلة بإطلاقات نارية نقلت جميعها إلى ردهات مستشفى الحبوبي، الذي توقف عن استقبال المصابين الجدد بسبب امتلاء الردهات. وأضاف أن «إدارة مستشفى الحبوبي طلبت تحويل الجرحى الجدد إلى المستشفى العام في المدينة، فيما جرى نقل بعضهم إلى مستشفى الأمل الأهلي».وجاءت الإصابات المستمرة حتى الآن، بعد اشتداد الاحتجاجات على جسر النصر وجسر الزيتون، وقد استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي، في محاولة لتفريق المحتجين الذين يحاولون السيطرة على جسر الزيتون، للوصول إلى مبنى ديوان المحافظة.ولليوم الخامس على التوالي تشهد الناصرية احتجاجات عنيفة وصدامات بين المتظاهرين وأفراد الأمن. وأوضح نائب محافظ ذي قار حازم السعيدي، أن المتظاهرين يطالبون بإقالة محافظ ذي قار وجميع المسؤولين في إدارة المحافظة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وطرد الفاسدين.