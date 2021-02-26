أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الجمعة)، أن الغارة الجوية، لقواته في سورية أصابت الهدف الصحيح، وقال «واثقون من أن الهدف تابع للمليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل». وأضاف: «نصحت الرئيس جو بايدن بالعملية.. قلنا مراراً إننا سنرد وفق جدول زمني». وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 17 عنصراً موالياً لإيران في غارات جوية أمريكية استهدفت الليلة الماضية منشآت لمليشيات مدعومة من إيران في شرق سورية، في رسالة بأن الرئيس الأمريكي سيتحرك لحماية أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف، بحسب نص بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية.وأوضح بيان البنتاغون أيضاً أن الضربة العسكرية جاءت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وأن تنفيذها جاء رداً على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وعلى التهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد.ودمرت الضربة العسكرية منشآت عدة تابعة لمليشيات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك منشآت لما تسمى كتائب حزب الله وسيد الشهداء.