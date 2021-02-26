جدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، التأكيد على أن إيران تشكل «أكبر تهديد» في منطقة عمليات القيادة. وقال ماكينزي في مقابلة مع قناة (إم.بي.سي-مصر) أمس (الخميس) إن طهران «تصدر الإرهاب وتصنع صواريخ باليستية تهدد دول المنطقة»، مؤكداً أن «ردع إيران» يمثل «أولوية قصوى» للولايات المتحدة. وأضاف «نعمل مع دول الخليج على تحسين دفاعها الجوي».وكانت مصادر مطلعة، أفصحت أن الولايات المتحدة وإسرائيل اختارتا إعادة عقد مجموعة العمل الاستراتيجية بشأن إيران، وسط توقعات بعقد الجولة الأولى من المحادثات حول المعلومات الاستخباراتية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني في الأيام القادمة.ولدى الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجهات نظر مختلفة حول الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن استئناف مجموعة العمل هو إشارة إلى أن حكومتيهما بدأتا حواراً جاداً ومهنياً بدلاً من المعارك السياسية، وفقاً لما أورده موقع «أكسيوس».وتم إنشاء مجموعة العمل في الأيام الأولى لإدارة أوباما بعد زيارة البيت الأبيض من قبل نتنياهو في عام 2009، إذ تم إعطاء المنتدى السري للغاية اسماً رمزياً خاصاً.