اتهم زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو الرئيس رجب أردوغان بالوقوف وراء اختفاء 128 مليار دولار من خزينة البنك المركزي، مستغرباً من عدم إجابة أردوغان على سؤاله حول مصير المبلغ الضخم الذي فقده رصيد البنك المركزي وإصراره في الدفاع عن صهره وزير المالية السابق بيرات ألبيراق.وقال كيليتشدار: «لقد أحضر أردوغان صهره وجعله وزيرا وسلمه وزارة الخزانة والبنك المركزي وصندوق الثروة بعدها تبخرت 128 مليار دولار من خزينة البنك المركزي»، مضيفاً: «تلك أموال الفقراء»، وتساءل: «لمن قدمت الـ128 مليار دولار؟». وأضاف: «توجهنا باستجواب في البرلمان حول مصير هذه الأموال ولكن تم رفضه من قبل حزب العدالة والتنمية والحزب الذي يصف نفسه بأنه قومي». وتابع: «لقد استقال وزير الخزانة ومرت 10 ساعات على استقالته ولكن لم تنشر أي صحيفة أو قناة خبر استقالته، انظروا إلى الوضع الذي وصلت إليه تركيا».