أصدر القضاء التونسي، اليوم (الأربعاء)، حكماً بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل كفالة مالية. وكشف المتحدث باسم القطب القضائي والمالي محسن الدالي أن الإفراج عن القروي مشروط بتأمين مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار تونسي (نحو 3.7 مليون دولار). وأوضح «أن خروج القروي من السجن مرتبط بتأمين الضمان المالي المحدد».وكان قاضي التحقيق في تونس، قد أصدر في الـ24 من ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال، والتي سبق للقروي أن أوقف بسببها تحفظيا قبل أن يتم الإفراج عنه إلى حين صدور نتائج التحقيق.وأوقف نبيل القروي قطب الإعلام والأعمال في تونس وزعيم «قلب تونس»، ثاني أكبر حزب في البرلمان، للتحقيق معه في تهم ترتبط بتبييض أموال وتهرب ضريبي في قضية قامت بتحريكها منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.