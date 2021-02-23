حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من أن الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان اليوم (الثلاثاء): إن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات.وأكد أن العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من بؤره.من جهته، أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، عن قلقه من تلك الهجمات، قائلا: «هناك نمط مقلق من الهجمات في العراق»، مضيفا أن «الذين يسعون إلى زعزعة استقرار العراق لن ينتصروا». وقال إن بريطانيا عازمة على دعم الحكومة والشعب العراقيين.وكانت المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد تعرضت مساء أمس (الاثنين)، لهجوم بصواريخ خلف أضرارا مادية.