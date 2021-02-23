فيما تواصل مليشيا الحوثي تصعيد هجماتها على محافظة مأرب التي تحتضن أكثر من 3.5 مليون نازح، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن اليوم (الثلاثاء) أن أكثر من 1500 أسرة نزحت جراء تصاعد القتال في المحافظة خلال الأيام الأخيرة.وقالت الوحدة في تقرير لها إنها سجلت نزوح 1517 أسرة تمثل 12 ألفا و5 أشخاص، في الفترة ما بين 6 إلى 21 فبراير في عدد من مديريات محافظة مأرب، مؤكدة نزوح أكثر من 90% من الأسر من مديرية صرواح غربي مأرب، بعدما اضطرت معظم الأسر للتوجه من مخيمات «صوابين» و«الهيال» على ضفاف وادي ذنة وسد مأرب بعد سيطرة الحوثيين عليها، إضافة لنزوح سكان منطقة الزور بعد اقتراب المواجهات منها.ولفتت إلى أن عشرات الأسر تمثل 4% من إجمالي النازحين من مديرية بني ضبيان التابعة لمحافظة صنعاء، و5% من مديرية رغوان غربي مأرب، وأوضحت أن 812 أسرة انتقلت إلى مواقع بعيدة نسبياً عن المواجهات في مديرية صرواح نفسها، و237 أسرة إلى مدينة مأرب مركز المحافظة، و201 أسرة إلى مديرية الوادي، وبقية الأسر توزعت في مديريات الجوبة ورغوان ومناطق أخرى.من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا فرض عقوبات على كيانات يمنية مشمولة بعقوبات أممية جراء عرقلتها جهود السلام بينها مليشيا الحوثي. وبحسب موقع «أوكرانيا بالعربية» أعلن مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني هذه العقوبات (الجمعة)، إذ سيتولى رئيسه أوليكسي دانيلوف مسؤولية متابعة وتطبيق القرار.وذكر الموقع أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صادق على مرسومين رئاسيين بفرض العقوبات على معرقلي السلام في اليمن. وأبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية مجلس الأمن والجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي ببدء تطبيق العقوبات.